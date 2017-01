Brexit maakt Brits leven snel duurder

Het vertrek van de Britten uit de eenheidsmarkt is slecht nieuws voor onze bedrijven, voorspelt ondernemerskoepel VOKA. Groot-Brittannië is onze vijfde grootste handelspartner. Het schept nieuwe onzekerheden over mogelijke invoerrechten en douaneverplichtingen. De financiële markten reageren wél voorzichtig positief op de speech, het Britse pond stijgt.