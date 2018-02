Brico investeert fors in restyling van zijn winkels

Doe-het-zelfketen Brico wil sneller groeien en weer winst maken. Daarom is ze volop bezig haar 150 Belgische winkels te restylen. Bedoeling is om mensen weer warm te maken om te klussen, en daar tast het bedrijf diep voor in de buidel.