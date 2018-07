BrightBoard krijgt buitenlandse injectie

BrightBoard uit Asse, het bedrijfje achter heel wat LED-schermen in de sportwereld, komt voor de helft in handen van het Singaporese Global Sports Commerce. Een bedrijf dat wereldwijd actief is in digitale oplossingen voor de sector en ondermeer FIFA, UEFA en de Premier League op z'n klantenlijst heeft.