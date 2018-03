Brits farmabedrijf debuteert op Brusselse beurs

Op Euronext Brussel is de eerste beursintroductie van het jaar een feit: die van Acacia Pharma, een Brits bedrijf. Begin volgend jaar hoopt het in de VS z'n eerste geneesmiddel op de markt te brengen, één tegen misselijkheid en braken na een operatie. Op z'n eerste beursdag opende Acacia Pharma met een winst van 5 procent veelbelovend om uiteindelijk 7,5 procent lager te sluiten.