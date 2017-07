Britse economie kwakkelt

De Britse economie vertoonde een opmerkelijke groeivertraging in de eerste jaarhelft. 't Zijn woorden van het Britse nationale bureau voor statistiek. Amper 0,2 en 0,3% groei in de voorbije kwartalen is inderdaad opvallend laag. Economen hadden dat wel verwacht, maar ze zijn verrast dat uitgerekend de retail de groei nog enigszins opkrikt.