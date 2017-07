Britten versplinterd gestart aan Brexit-onderhandelingen

In Brussel is de eerste echte onderhandelingsrond over de Brexit gestart. Het blijft nog erg onduidelijk waar het Verenigd Koninkrijk nu wil eindigen met de onderhandelingen, door tegenstrijdige uitspraken bij de tenoren. Wordt het nu hard of zacht? Met een overgangsperiode of zonder? De Britten zijn versplinterd en dat is slecht voor het economische klimaat.