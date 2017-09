Britten vragen overgangsperiode van 2 jaar voor Brexit

Premier Theresa May wil een overgangsperiode van twee jaar na de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in 2019. In die overgangsperiode willen de Britten vrije toegang tot de Europese markt behouden. Dat heeft May gezegd tijdens haar Brexit-toespraak in het Italiaanse Firenze. Ander heikel punt is hoeveel de Britten voor die scheiding willen betalen