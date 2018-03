Brussel is geen toplocatie voor "expats"

Brussel bekleedt de 27ste plaats op de lijst van beste steden ter wereld om te leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Mercer. Het consultancybureau meet op basis van 39 criteria de levenskwaliteit in steden over de hele wereld. Het mag geen verrassing zijn: in Brussel zijn heel wat zaken voor verbetering vatbaar.