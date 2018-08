Buitenlandse investeringen leveren 6.100 jobs op

De buitenlandse investeringen in ons land hebben 6.100 nieuwe banen opgevelerd. Da's 13% meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IBM. Vooral Vlaanderen heeft bijzonder goed gescoord. Alleen in de ICT-sector hinken we opvallend achterop.