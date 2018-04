Burger King opent z'n eerste Belgische snelwegrestaurant

Burger King heeft z'n eerste snelwegrestaurant geopend in ons land, aan het Texaco-tankststation in Kruibeke. Het is de eerste in een reeks van 7 die in de pijplijn zitten. De EG-group die instaat voor de uitbouw mikt niet alleen op passanten maar rekent op een vast cliënteel.