Burger King pompt 100 miljoen in verovering België

Een blitzoffensief wordt het, van Burger King in ons land. De keten wil in de komende vier jaar nog es 45 nieuwe restaurants openen. Dat laat moederbedrijf Burger Brands Belgium weten, eveneens de moederholding van Quick. Burger King is een jaar op de Belgische markt en heeft intussen bijna duizend banen gecreëerd.