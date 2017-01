Burgers investeren in zonne-energie op het dak van een bedrijf

In Aalst is op het dak van een bedrijf een eerste zonne-energieproject ingehuldigd gefinancierd door particulieren. Mensen die zelf geen geschikt dak dak hebben voor zonnepanelen of het gewoon zien als zinvolle investering. Het initiatief past in het Zonneplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.