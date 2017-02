Businessclub Muslinked steunt allochtone ondernemers

In Antwerpen is het eerste netwerkavond van Muslinked gehouden. Die organisatie wil ondernemers, consultants en kaderleden met een moslimachtergrond bijeenbrengen. Bij de Vlaamse moslims zit vaak veel talent, maar ze vinden moeilijk hun weg als ondernemer of stoten nog op discriminatie bij aanwervingen.