Buysse wil meer externen in raden van bestuur

KMO's kunnen best externen aantrekken voor hun raad van bestuur, dat verhoogt de transparantie en optimaliseert de werking van het bedrijf. Het is één van de nieuwe aanbevelingen in de code Buysse, een set richtlijnen voor niet-beursgenoteerde bedrijven waarmee ze hun beleid kunnen verbeteren. De derde, herziene versie is vandaag voorgesteld door graaf Paul Buysse himself.