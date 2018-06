Californische burgemeester belooft "free money"

Het is de meest welvarende staat in de VS en ook de 5de grootste economie in de wereld, groter dan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. We hebben het over Californië. Toch is de armoede in de golden state nog niet uitgeroeid. Een jonge burgemeester is vastberaden om daar werk van te maken, op een ongebruikelijke manier.