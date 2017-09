Canadese overname moet Ardo boost geven in Amerika

Eén van onze giganten in diepvriesgroenten, het West-Vlaamse Ardo, doet zijn eerste overname buiten Europa. In Canada neemt het een van zijn klanten over, VLM Foods, dat vanuit de hele wereld groenten en fruit importeert in Canada, maar vooral in de VS. En precies daar ziet het bedrijf flink wat groeipotentieel. De overname tilt de omzet van Ardo boven het miljard euro.