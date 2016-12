Carglass vergroot commerciële slagkracht met overname Care Carrosserie

Heeft een winkelkar je auto gekrast of slaat de hagel putjes in je motorkap, dan kan je die schade in de toekomst ook laten herstellen bij Carglass. Want de autoruitenhersteller, in handen van de groep D'Ieteren, heeft in ons land CARe (spreek uit zoals Engelse werkwoord care) Carrosserie overgenomen. Goed voor 16 vestigingen en 380 werknemers.