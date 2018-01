Carrefour snoeit verrassend fors in ons land

Bij Carrefour België verdwijnen 1.233 banen. Een sociaal bloedbad, zeggen de bonden. Het is in ieder geval een enorm zware balans. Twee hypermarkten sluiten, vier worden kleiner. In tientallen Carrefours heeft het verontwaardigde personeel meteen het werk neergelegd.