Carrefour start met personal shoppers

In Knokke is Carrefour vandaag gestart met een nieuwe service: personal shoppers. Zij brengen je online bestelde boodschappen binnen de 90 minuten aan huis. Kostprijs: 5 euro. Bestellen moet via een app. Geleidelijk aan moet die uitgroeien tot een heuse marktplaats waarop ook andere winkelketens zitten en kleine zelfstandigen.