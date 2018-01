Carrefour-topman wil 2 miljard wegsnijden

Carrefour heeft z'n langverwachte toekomstplan voorgesteld. Tegen 2020 wil de Franse retailgigant twee miljard euro per jaar besparen. En dat gaat gepaard met banenverlies. In Franrkijk verdwijnen al zeker 2.400 jobs op de hoofdzetel. Tegelijk wil Carrefour investeren, ook twee miljard per jaar, ondermeer in e-commerce.