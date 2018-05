Carrefour-uitbater Mestdagh schrapt 450 jobs

Bij de supermarktgroep Mestdagh, vooral actief in Wallonië als franchisenemer van Carrefour, sneuvelen 450 banen. Dat is 1 job op vijf. Dat heeft de directie aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Er zijn geen plannen om winkels te sluiten, maar het personeel zal wel flexibeler moeten werken. In 23 vestigingen is intussen een staking uitgebroken.