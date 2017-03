Cartamundi gaat plasticine maken voor Hasbro

Ook Cartamundi uit Turnhout profiteert van het "America first" beleid van Trump: het mag vanaf 2018 in de V.S. plasticine produceren voor speelgoedgigant Hasbro. Die haalt daarmee zijn productie van plasticine terug van China naar de VS. Voor Cartamundi is het een stap naar verbreding van z'n activiteiten.