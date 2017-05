CDU van Merkel wint opnieuw deelstaatverkiezing

Alle ogen waren dan wel gericht op de Franse presidentsverkiezingen, gisteren waren er ook deelstaatverkiezingen in Duitsland. Niet onbelangrijk, zeker in het licht van de federale verkiezingen in september. De socialisten kregen klappen, de CDU van Angela Merkel mocht aan het feest.