"Centrale banken moeten nadenken over andere aanpak"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt vindt dat de centrale banken moeten nadenken over een andere aanpak van de economie. Dat heeft hij vanmorgen gezegd tijdens het openingscollege Bank- en Financiewezen aan de KULeuven. Hij had het over de effecten van de kredietcrisis in 2008 en hoe de centrale banken daarop hebben gereageerd.