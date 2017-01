CEO Johan Thijs licht overname toe van KBC in Bulgarije

Een positieve reactie op de beurs vandaag op de overname van United Bulgarian Bank door KBC. Die werd vrijdagavond na beurs bekendgemaakt. KBC is op deze eerste handelsdag van het jaar een sterke stijger binnen de BEL20. Door de overname, waarmee 610 miljoen euro gemoeid is, wordt KBC naar eigen zeggen de grootste bank-verzekeraar in Bulgarije.