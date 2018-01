"China on the rebound"

China kent voor het eerst sinds 2010 weer een economische groeiversnelling. De economie is in 2017 met 6.9 procent gegroeid, een stuk beter dan de verwachting. Naast de oude industrie, groeit ook de dienstensector en de binnenlandse consumptie. Dit jaar wordt het allicht wat koeler, voorspelt marktenanalist Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis), maar dat is geen slechte zaak.