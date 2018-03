"China wil onze baggerbedrijven kapot maken."

Dat zegt Jonathan Holslag, professor Internationale Politiek aan de VUB en eminent China-expert, in Z-Talk Goossens. Deze week klopt China zich op zijn jaarlijkse parlementaire congres alweer op de borst over de enorme transformatie die de Chinese economie heeft ondergaan. De Chinese economie is wel degelijk op weg om de eigen interne markt te versterken en consumptie van de eigen bevolking aan te zwengelen, eerder dan louter een fabriek van de wereld te zijn, luidt het. Volgens Holslag doet China de waarheid geweld aan en wil het wel degelijk zijn expansieve exportstrategie verder zetten. Helaas ten nadele van de Europese Unie, zo analyseert Holslag de relatie tussen beide economische blokken.