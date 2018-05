Chinees-Amerikaanse handelsconflict bijna bijgelegd

China gaat vanaf 1 juli flink snijden in zijn invoerrechten op personenwagens. Het tarief gaat van 25 naar 15 procent. Hiermee is een nieuwe horde genomen in de verzoeningspoging die de VS en China ondernemen om een handelsoorlog te vermijden. Maar ook Europa zit niet stil.