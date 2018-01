Chinese economie kent groeispurt

Voor het eerst in 7 jaar schakelt de Chinese economie alweer een versnelling hoger. De tweede grootste economie in de wereld is afgelopen jaar met 6,9 procent gegroeid, 40 basispunten hóger dan de verwachting. De oude industrie blijft de grote trekker, maar ook de groeiende dienstensector wint aan terrein