Chinese overheid neemt controle over verzekeringsreus Anbang

De Chinese verzekeringswaakhond zet Anbang Insurance voor één jaar onder curatele. China vervolgt de voormalige topman voor economische misdrijven. Z'n beleid zou ook de solvabiliteit van de verzekeraar in gevaar gebracht hebben. In ons land is Anbang eigenaar van de bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea.