Coca-Cola al 90 jaar op Belgische pioniersmarkt

Ook Coca-Cola komt met een marketingstunt. Het bedrijf heeft al 90 jaar voet op Belgische bodem en wil dat vieren met een gratis expo. In de hoofdzetel in Anderlecht kunnen mensen de komende 3 weekends snuisteren in de Belgische archieven van 's werelds grootste drankenbedrijf.