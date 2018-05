Coca-Cola lanceert bio-dranken

Coca-Cola breidt zijn drankengamma in België opnieuw uit. Het lanceert Honest, een assortiment aan biologische dranken. De multinational ontwikkelde de drankjes niet zelf, maar lijfde het merk enkele jaren geleden in. De Amerikaanse oprichter is z'n geesteskind zelf komen voorstellen in ons land.