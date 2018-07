Colas pioniert met exoskeletten in wegenbouw

Wegenwerkers van de firma Colas gebruiken sinds kort de Exopush om hun werk lichter te maken. De Exopush is een robotarm die hun eigen bewegingen versterkt. Zo verbetert hun houding tijdens het storten van asfalt of beton en moeten ze zelf minder inspanningen leveren. Zo'n exoskelet is al ingeburgerd in de logistieke sector, maar voor de wegenbouw in ons land is het een primeur.