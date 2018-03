Colruyt koploper in e-commerce bij supermarkten

Colruyt haalt 5% van zijn omzet uit e-commerce, grotendeels met z'n afhaaldienst Collect & Go. Dat is ruim dubbel zo veel als gemiddeld in de voedingssector. Het is voor het eerst dat de supermarktketen de cijfers van z'n online verkoop vrijgeeft. De marktleider wil volgend jaar ook starten met thuisleveringen.