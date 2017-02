Colruyt ontwikkelt innovatieve charcuterieverpakking

Per jaar gebruikt Colruyt 12,5 miljoen schaaltjes voor z'n gesneden charcuterie. Binnenkort zullen die niet langer van kunststof zijn, maar voor 90 procent van papiervezel en dus recycleerbaar. Een innovatie waaraan de retailer twee jaar heeft gewerkt samen met verschillende partners waaronder Fost Plus, dat met deze manier van werken erg opgezet is.