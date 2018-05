Colruyt zet in op huismerken met extra smaaklabo

Colruyt heeft een nieuw smaaklabo geopend in Heverlee, het tweede al na het lab in Halle. Consumentenpanels testen er de huismerken van de Colruyt Group. Want we kopen steeds vaker huismerk-producten. En daardoor wordt de concurrentie tussen de supermarkten ook in dat segment feller.