Commotie over opbrengst zonnepanelen

Er is heel wat commotie ontstaan over de elektriciteitstarieven die van kracht worden na de uitrol van de digitale meters. Vanaf januari zullen die meters geïnstalleerd worden, in eerste instantie bij eigenaars van zonnepanelen. Zij vrezen nu dat hun panelen door die nieuwe tarieven minder zullen opbrengen.