Commotie over toplonen van BBC-sterren

Er is een relletje ontstaan over de hoge salarissen die de Britse openbare omroep uitbetaalt aan z'n presentatoren. Ook de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke schermgezichten is voor velen onbegrijpelijk. De BBC heeft als overheidsbedrijf voor het eerst een lijst moeten vrijgeven met z'n 100 grootste verdieners.