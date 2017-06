Compromis in de maak over opzegvergoeding

De vakbonden en werkgevers zitten opnieuw om de tafel voor de uitwerking van het interprofessioneel akkoord. Dat was niet evident, want het zat er bovenarms op in de Groep van 10, nadat de achterban van de vakbonden het akkoord de voorbije maanden plots had introkken. Maar de plooien lijken weer gladgestreken.