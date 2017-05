Consumptie blauwe bes verviervoudigde in 4 jaar tijd

De consumptie van blauwe bessen in ons land is in een paar jaar tijd pijlsnel gestegen. Verviervoudigd in amper vier jaar. In de zomermaanden zijn de bessen Belgisch. De teelt gebeurt in de openlucht, veelal in tunnels. De pluk begint ongeveer midden juni. Maar een enkeling produceert onder glas en is nu al aan het plukken.