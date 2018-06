Controversiële uitbreiding London Heathrow goedgekeurd

Europa's grootste luchthaven - Heathrow bij Londen mag uitbreiden. Een grote meerderheid van het Britse parlement steunt het voorstel om een derde landingsbaan aan te leggen. Het is een belangrijke stap in de uitbreiding van de vliegcapaciteit in Europa. Maar het plan heeft veel tegenstanders. En er zijn twijfels over de rol van Heathrow na de Brexit.