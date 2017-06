Corbyn heeft Britse verkiezingen onverwacht spannend gemaakt

De Britten zijn vandaag nog eens naar de stembus getrokken. Wat eerst a piece of cake leek voor zittend premier Theresa May, draait nu toch uit op een spannende kiesstrijd. De markten zijn afwachtend, maar als er geen duidelijke overwinnaar is, dreigt er gerommel.