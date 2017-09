Coucke koopt Nederlands indoor SnowWorld

Marc Coucke vergroot z'n investeringen in de toeristische sector. Hij verweft een meerderheidsbelang in het Nederlandse SnowWorld, bekend van indoor skipistes. Coucke had al zo'n kwart van de aandelen, maar wordt nu bijna volledig eigenaar. Daar telt hij 12 miljoen euro voor neer.