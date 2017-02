Daikin-fabriek in Oostende erkend als "future-proof"

Daikin, de producent van koelinstallaties en warmtepompen, mag zich één van de 5 nieuwe Fabrieken van de Toekomst noemen. Het is een erkenning van technologiefederatie Agoria en het innovatiecentrum Sirris. Daikin heeft niet alleen geïnvesteerd in z'n machinepark, maar ook in z'n mensen.