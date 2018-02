De Block opent deuren voor medische apps

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat medische apps een plaats krijgen in onze gezondheidszorg. En daar gaat ze een wettelijk kader voor creëren: een systeem om de apps te beoordelen, dat ook zal uitmaken of zo'n app in aanmerking kan komen voor terugbetaling. De bedrijven die zo'n apps ontwikkelen reageren verheugd.