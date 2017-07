De Champions League van de mini-ondernemingen

In Brussel zijn honderden mini-ondernemers neergestreken uit 36 landen voor wat de Champions League is van de mini-ondernemingen. Dat zijn bedrijfjes die scholieren uit de grond stampen: van startkapitaal zoeken, een business plan uitwerken tot hun product of dienst aan de man brengen. Mini-ondernemingen bestaan in België precies veertig jaar. Daarom mag ons land gastheer zijn van de competitie.