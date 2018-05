De Lijn zet twee vakbonden buitenspel bij bedrijfsreorganisatie

"De sociale dialoog bij De Lijn is herleid tot zero". Dat zegt de socialistische vakbond over het akkoord tussen De Lijn en het ACV over de reorganisatie van het bedrijf. Een vergadering met een bemiddelaar vandaag heeft De Lijn niet afgewacht. De vervoersmaatschappij goot het akkoord in een bedrijfs-cao. En daarvoor zijn afspraken met 1 vakbond voldoende.