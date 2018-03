Deense zuivelgigant wil Belgische markt inpalmen

Kent u Skyr? Dat is een traditioneel IJslandse yoghurt die voor het eerst in België verkrijgbaar is. De Deense producent Arla Foods probeert ermee voet aan de grond te krijgen in ons land. Dat is ook belangrijk voor honderden Belgische melkveehouders, want Arla Foods is een coöperatie van melkboeren.