dekrantenwinkel.be wil dagbladhandelaars sterker maken

Ubiway, het bedrijf dat de Relay- en Press Shop-krantenwinkels overkoepelt, lanceert een nieuwe website : dekrantenwinkel.be. Die moet dagbladhandelaars in spe een duwtje in de rug geven. Geen overbodige luxe in het snel veranderende medialandschap. Ook de nationale loterij, de uitgevers en beroepsverenigingen scharen zich achter het initiatief.