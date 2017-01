Desastreuze Amerikaans-Mexicaanse handelsoorlog dreigt

Een handelsoorlog met Mexico kan de Amerikanen zuur opbreken. Dat zegt de Gentse econoom Glenn Rayp. De Amerikanen zullen niet meer goedkoop kunnen importeren uit Mexico. En verliezen afzetmogelijkheden in Mexico. De relaties tussen de VS en Mexico zitten op een dieptepunt na het geschil over de muur tussen beide landen.